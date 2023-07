Mit Schwung zu mehr Grün

Rank und schlank

Auf den Ranken werden auf allen vier Seiten des Hauses Balkone platziert, die reich begrünt an übergroße Pflanzentröge erinnern. Quito liegt im Einzugsgebiet des Flusses Guayllabamba; die verspielten Linien der Fassade nehmen darauf ebenso Bezug wie die hervorstehende Vegetation der Balkone.

Das steinfarbene Erscheinungsbild des Fassadendetails wiederum lehnt sich an historische Bauwerke der Altstadt von Quito an. Für diese wurden bei der Errichtung Vulkangestein des nahegelegenen Vulkans Pichincha, einem aktiven Schichtvulkan in den Anden, verwendet. Besonderes Augenmerk legte das Studio beim Design darauf, den natürlichen Lichteinfall sowie den Ausblick aus dem Gebäude nicht zu stören.