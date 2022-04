Mit Locals an einem Tisch

Das Hotel liegt direkt am Kanal, im historischen Marineviertel Christianshavn. Die Beschilderung am und im Hotel ist minimal, und das hat Strategie: „Am Anfang gibt es diesen Moment der Verunsicherung, aber dann trifft man immer jemanden, der einem weiterhilft. Es schafft einen Anknüpfungspunkt“, erklärt Suzanne Lajboschitz, die das Hotel gemeinsam mit ihrem Mann 2020 eröffnet hat. Lennart Lajboschitz, der Gründer der weltweiten Einzelhandelskette Flying Tiger Copenhagen, zählt zu den erfolgreichsten Geschäftsleuten in Dänemark.

Ein Hotel mit Nahbeziehung

„Wir haben beide keinen Hotelier-Background. Das einzige, was wir zu Beginn hatten, war eine klare Mission: Wir wollten ein Hotel schaffen, in dem sich die Menschen wieder begegnen“, sagt er. Die beiden sind beruflich viel gereist und wollten dem unnahbaren Ambiente so mancher Luxushotels etwas entgegenstellen. Ihr erstes Hotel übernahmen sie in Hornbaek, einem dänischen Badeort im Norden der Insel Seeland.