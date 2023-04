Mit Herz fürs Holz

Sowohl dem Team von Mjölk Architekti als auch seinem Auftraggeber liegt das Thema Nachhaltigkeit am Herzen. So wird auch in der Beschreibung des Projekts nochmals extra betont, dass umweltbewusstes Bauen nicht bei Wärmedämmungsstandards enden kann, sondern Ort und Nutzung eine wichtige Rolle spielen: „Es gibt viele Maßnahmen und Energieaufwendungen, die während Herstellung und Transport der einzelnen Gebäudeteile anfallen. Dann die Frage nach der richtigen Nutzung des Gebäudes während seiner Lebensdauer. Und nicht zuletzt muss gründlich überlegt werden, was am Ende dieser Lebensdauer geschieht.“