Mit dem richtigen Dreh

Es ist sogar für chinesische Verhältnisse ein gigantisches Stadtentwicklungsprojekt. Im Süden der 9-Millionen-Metropole Nanjing entsteht derzeit nach einem Masterplan von Broadway Malyan ein neuer Stadtteil, in dem einmal eine Million Menschen leben und arbeiten werden. Im Zentrum des Projekts Nanjing New Town steht neben dem Bahnhof für Hochgeschwindigkeitszüge ein neuer, öffentlicher Park. Laut dem Planungsbüro der "Mittelpunkt des Lebens" im neuen Stadtteil.

Künstlerischer Mittelpunkt von New Town wiederum ist das Nanjing Art Center. An seinem Standort, der südlichsten Spitze der New Town, kreuzen sich drei Flüsse und bilden damit eine Landschaftsform, die "Fischmaul" genannt wird. Hier entwarf Studio Link-Arc ein Gebäude, dessen lineare Form ein futuristisches Schiff symbolisiert, "das gerade in See sticht, und das schöne Leben in Nanjings Zukunft widerspiegelt". Das Art Center vereint Architektur und Landschaft, wie es aus dem New Yorker Architekturbüro heißt. Rund um das Center soll demnach der öffentliche Raum zum "Wohnzimmer" für die Menschen werden.