Mini-Häuser für alle Wetter

Wenn Bewohner seiner Tiny Houses extreme Emotionen spüren, ist dies durchaus im Sinn des Architekten. Schließlich will Christophe Benichou echtes Naturgefühl vermitteln und Mensch und Wildnis einander näher bringen.

Ein Umstand, der spätestens durch sein Aufsehen erregendes Projekt „Tip Box“ deutlich wurde: Der gleichnamige Metall-Würfel soll Wanderern eine Ruheoase in schwindelnder Höhe schaffen.

„Cliffhanger“ für Gipfelstürmer

Auf gerade Betonsockel gesetzt, soll die „Tip Box“ an Felskanten „hängen“. Bequeme Sitzbänke in ihrem Inneren laden zum Verweilen ein. Von dort aus können Besucher unterm schützenden Dach atemberaubende Aussicht in die Tiefe genießen. Nichts für Menschen mit Höhenangst, also. Geeichte Gipfelstürmer und Bergfexe hingegen dürfte die Idee begeistern.Wann und wo sie realisiert werden wird, ist allerdings noch offen.