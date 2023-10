Mid-Century-Juwel mit Mission

Dass das Betthaupt früher einmal eine Schranktür war, verrät das kleine, messingfarbene Türschloss in seiner oberen Mitte. Die Kästen und so manch anderes Inventar aus dem ehemaligen Priesterwohnheim finden sich in neuer Form in den Zimmern des Magdas Hotels wieder. Das 1964 erbaute Stephanushaus in der Ungargasse im dritten Wiener Gemeindebezirk präsentiert sich nach einer kreativen Transformation als charmantes Boutique-Hotel im Herzen von Wien.