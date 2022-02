Metabolismus reloaded

„Dieser Spagat machte eine konventionelle Hotel-Typologie unmöglich und führte zu der Idee, ein öffentliches Museum zu integrieren, in dem die restaurierten Werke besichtigt werden können“, beschreiben die Architekten die Ideenfindung hinter dem Museum Hotel Antakya, das 2020 eröffnet wurde.

Ein metabolistisches Konzept

Erst als ein Team an Wissenschaftlern die genauen Stellen eruierte, die noch freigelegt werden sollten, konnte mit der Planung begonnen werden. Das architektonische Konzept erinnert an die japanischen Metabolisten. Sie vertraten in der Nachkriegszeit die Auffassung, dass Gebäude und Städte wie Organismen wachsen sollten. Durch den Austausch von alten Baumodulen durch neue sollten sie demselben Zyklus unterworfen sein wie Lebewesen.

Hauptziel des Designprozesses war, dass das Museum Hotel Antakya einen positiven Einfluss auf die Region hat. Emre Arolat Architekts, Architekturbüro

Das bekannteste Bauwerk aus dieser Ära ist der Nagakin Capsule Tower von Kisho Kurokawa. Der in die Jahre gekommene Turm im Tokioter Stadtteil Ginza soll nach jahrelangem Ringen um seinen Erhalt nun doch abgerissen und in einzelne Tiny Houses zerlegt werden.