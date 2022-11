Mehr Holzbau für München

An der Wende zum 20. Jahrhundert galt die Eisenbahn als Motor der Industrialisierung und die dazugehörigen Bahnhöfe wurden zu Sinnbildern des Fortschritts. In unmittelbarer Nähe siedelten sich jede Menge Hotels, Restaurants und Geschäfte an, um den Reisenden eine maßgeschneiderte Infrastruktur zu bieten. Heute, an der Wende zum digitalen Zeitalter, sind Bahnhofsviertel vielerorts wieder Entwicklungsgebiete. Das zeigt sich in Oslo am Beispiel des Projektes Fjordporten, ebenso wie in Brüssel mit dem in Holzbauweise transformierten Gare Maritime. Auch im südlichen Bahnhofsviertel von München ist zu beobachten, wie sich die urbane Struktur verändert. An der Stelle von zwei Hotels entsteht dort ein modernes Holz-Hybrid-Bürogebäude, das das Immobilienunternehmen Accumulata gemeinsam mit Axa Investment Managers entwickelt.