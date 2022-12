Mehr als ein hübscher Unterstand

Für die zarte, schwerelose Anmutung sorgen die dünnen Stahlblechdächer und die 13 sich überlagernden Schichten aus durchsichtigen Polycarbonatplatten. Das durchscheinende Weiß dieser Kunststoffplatten mit ihren ausgestanzten Wolkenmotiven symbolisieren die Milch.

Tiefe und Raum auf nur 35 Quadratmetern Fläche

Die sich überlappenden Silhouetten und die versetzten Türöffnungen verleihen dem „Schrein des Jedermanns” Tiefe und Raum. Der Rastplatz wird so zu einem Zufluchtsort, an dem die Zeit still zu stehen scheint.

Wutopia Labs Entwürfe und Realisierungen wirken häufig entrückt und mystisch, so auch das private Wohnhaus „Hiding House”. Wolkenähnliche Formen sind ein häufiges Stilmittel in den Projekten von Wutopia Lab, etwa bei der Buchhandlung in Taizhou, die in Zusammenarbeit mit Office ZHU entworfen wurde, und bei einem Kindercafé in der Hafenstadt Dalian.