Markenzeichen: Silbergraue Lärche

Selten freuen sich Menschen über das Ergrauen. Es sei denn man hat es mit dem Lärchenholz zu tun: Hier wird die besondere Färbung des Holzes im Angesicht der Witterung von den meisten regelrecht herbeigesehnt. Nach einigen Jahren im Außenbereich erhält die Lärche ihre typische, silbergraue Patina.

Die Verwendung von Lärchenholz hat in Europa eine lange Tradition. Mit gutem Grund: Es ist ein besonders langlebiger Wetterschutz für Gebäude. Und so blicken auch Holzschindeln auf eine lange Historie zurück. Vor allem im süddeutschen Raum sowie in Österreich und der Schweiz waren sie bereits vor einigen Jahrhunderten weit verbreitet. Bei ausreichender Verfügbarkeit des begehrten Lärchenholzes griff man gern auf diese besonders einfache und zumeist kostengünstige Überdachung, Verkleidung oder Fassade zurück.