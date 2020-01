Mammut-Projekt „La Brea Tar Pits“

Bis zur Fertigstellung der Arbeiten werden wohl Jahre vergehen. Aber was ist das schon im Vergleich zur Geschichte der mit natürlichem Asphalt gefüllten Gruben, die ein vollständiges Ökosystem aus der Zeit vor 40.000 bis 10.000 Jahren offenbaren?

Gute Zukunft für Vergangenheit

Das renommierte Architektenteam Marion Weiss und Michael Manfredi begegnet der Herausforderung mit gebührendem Respekt: „Es gibt wirklich keinen magischeren Ort auf der Welt als La Brea Tar Pits. Wir und unser Team sind zutiefst geehrt und dankbar für diese einmalige Gelegenheit, die vielfältigen Identitäten der Teergruben, des Museums und Hancock Parks zu enthüllen“. Mit den, bei Los Angeles‘ Bewohnern so populären Fiberglas-Mammuts. Und ganz im Sinn der Forscher und Erhalter, die den Tar Pits eine gute Zukunft sichern wollen, ohne dabei Historisches zurückzulassen.

Design, Events & Attraktionen

Dass man sich innovativen Design-Ideen dabei nicht völlig verschließt, bewies etwa der Aufbau des Serpentine Gallery Pavilions von Selgascano in den Tar Pits im Sommer 2019: Die bunte, hippe Installation des Madrider Architekten-Teams bietet als temporäre Event-Location Raum für allerlei Veranstaltungen. Und so sehr man in Los Angeles an liebgewonnenen Attraktionen festhält: Man macht auch gerne Träume wahr. So, wie jetzt jenen vom modernen Fenster in uralte Erdgeschichte.

Text: Elisabeth Schneyder

Bilder: Weiss/ Manfredi, La Brea Tar Pits

Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.