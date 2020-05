Malta bekommt sein Herz zurück

Generell setzt Architekt Andreev bei dem Bau auf modernste Techniken und Materialien, wie er betont: „Alles, was derzeit in der Architektur und im Schiffsbau verfügbar ist, wird benötigt, um das Projekt in die Realität umzusetzen." Nur so könne gleichzeitig die bestehende natürliche Küstenlandschaft erhalten bleiben.

Zeugnis für Hartnäckigkeit

Schließlich möchte er nicht bloß das eingestürzte Wahrzeichen wieder aufbauen. Vielmehr liegt ihm daran, ein „perfektes Monument und ein Symbol für die Verschmelzung von Modernität und Natur sowie von Zeit und Geschichte" zu errichten.

Das neue Tor solle als Zeugnis für die Hartnäckigkeit des menschlichen Geistes, der sich selbst über Naturgewalten zu hinwegsetzen vermag, verstanden werden.

(K)ein Widerspruch

Dies scheint überhaupt die treibende Kraft hinter Andreevs Vision zu sein. So wendete er sich auf seiner Website gezielt an potentielle Kritiker, die natürlich gewachsene Strukturen nicht mit künstlichen verschmolzen sehen wollen.

Auszug aus seinem Statement: „Trotz des oberflächlichen Eindrucks, mit der Umwelt in Konflikt zu stehen, handelt es sich bei diesem Projekt um ein Beispiel für die letztendliche konzeptionelle und architektonische Integration eines Bauwerks in seinen physischen Kontext. So, dass wir hier von einer erfolgreichen Lösung sprechen können. Von einer Lösung, die über den Rahmen des Urbanisierungskonzepts hinausgeht.

Das Bild eines azurblauen Fensters aus Stahl, das den Himmel, das Land und das Meer reflektiert – das ist ein sehr starkes Bild. Deshalb sind wir zuversichtlich, in unserem Projekt die Interaktion von Mensch und Natur, das Thema Untergang und Vorherrschen, als grundlegendes Leitmotiv für die zeitgenössische Kultur vollständig und getreu widerzuspiegeln.“ Auszug Ende.

Wenden wir uns also wieder weniger abstrakten, eher praktischen Aspekten zu. Tatsächlich verfolgt das Projekt natürlich vorrangig das Ziel, eine neue internationale Attraktion zu erschaffen. Ein architektonisches und kulturelles Wahrzeichen, das als Touristenmagnet die wirtschaftliche Zukunft des Landes absichert.

Neue Landmark als Filmmagnet

Auch die auf Malta stets gern gesehene Filmbranche würde von der schimmernden Metallkonstruktion noch stärker angelockt werden, ist man sich einig. „Ich bin zuversichtlich, dass das Herz Maltas als Kulturzentrum dem Land zusätzliche Einnahmen bringen und die Investitionen in seinen Bau durch regelmäßige internationale Kulturveranstaltungen, Konzerte, Modenschauen und Fernsehübertragungen sowie durch seine Attraktivität als Standort für Werbung, Musikvideos und Filme zurückerstatten wird", so Svetozar Andreev dazu.