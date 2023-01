Luxus-Traum für Kunst-Freaks

Die Hotelgruppe hat seit neuestem auch einen Standort in Wien, das Fünf-Stern-Hotel Rosewood Vienna, in einem restaurierten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert am Petersplatz in der Wiener Altstadt.

Luxus mit Tabus

Das beliebteste Lokal im Rosewood ist die Bar „Rabo di Galo”. Ausländisches Mineralwasser findet man auf der Karte nicht – schließlich ist der Import nicht nachhaltig. Die obligaten Perlmuttlöffel zum Kaviar-Verzehr (damit das Aroma unverfälscht bleibt) fehlen ebenfalls – bei den Pendants aus Stierhorn ließe sich die Herkunft des Produkts leichter ermitteln, wie es heißt. Der Verzicht auf Einwegplastik versteht sich von selbst.