Louis Vuitton: Tiefer Griff in die (kreative) Tasche!

Gleich zwei international renommierte Architekten konnten unter ein konzeptionelles Dach gespannt werden. Schließlich galt es mit möglichst geballter Kreativität diesen Shop zu einem wahren Schmuckkästchen zu machen: Somit zeichnet der kanadische Architekt Frank Gehry für die spektakuläre Außenhaut verantwortlich. Sein nicht minder berühmter Fachkollege Peter Marino aus den USA hat sich das Innenleben des spektakulären Baus vorgeknöpft.

Zwei unter einem Dach

Was in so einem Fall wichtig, allerdings selten einfach ist: Wie bringt man die kreativen Ideen von zwei erfolgsverwöhnten Architekten möglichst konfliktfrei unter einen Hut? In diesem Fall fanden zum Glück beide Gefallen an dem Zusammenspiel aus Stadt und natürlicher Umgebung, das in Seoul allgegenwärtig ist – und so einen gemeinsamen Nenner.

“Bei meinem ersten Besuch in Seoul vor fast 25 Jahren beeindruckte mich vor allem die Beziehung zwischen Architektur und Naturlandschaft. Ich erinnere mich noch gut an die kraftvollen Eindrücke, die ich aus dem Garten des Jongmyo-Schreins gewonnen habe. Deshalb freue ich mich sehr, Louis Vuitton Maison Seoul entworfen zu haben“, erläuterte etwa Frank Gehry nun bei der Eröffnung.