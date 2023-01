Leistbarer Wohnraum aus Holz

Die Klimakrise und die Erhitzung unseres Planeten ist immer auch eine Krise des urbanen Raums. Je höher der Versiegelungsgrad, der sich im verbauten Asphalt, Beton, Stahl und Glas misst, desto größer die Urban Heat Islands, also der Hitzeinseleffekt. In zahlreichen mitteleuropäischen Großstädten sind sogenannte Tropennächte, in denen das Thermometer nicht unter 20 Grad Celsius fällt, mittlerweile keine Seltenheit mehr. Dass das zunehmend problematische Klima der Stadt auch ein soziales Gefälle sichtbar macht, zeigt sich in den Antworten auf die Fragen: Wer wohnt in den dicht verbauten Gebieten? Wer hat Zugang zu Grünzonen und Erholungsräumen?