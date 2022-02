Lass das Kind raus!

Die Einfachheit des Raumerlebnisses war ohnehin eine Schlüsselanforderung des Bauherrn. Dabei ging es ihm darum, „die Entfernung von der städtischen Lebensweise spürbar zu machen“, erzählen die Architekten. Deshalb habe man bei der Entwicklung extra darauf geachtet, dass sowohl Baumkronen als auch Meer stets im Blick sind. Und eben der Sternenhimmel – mit dem markanten Sternbild der Cassiopeia.

PS: Und wie sieht Cassiopeia nun aus?

Wer das Sternbild sucht, es ist kinderleicht zu finden: Cassiopeia liegt zwischen den Sternbildern Cepheus, Eidechse, Andromeda, Perseus und Giraffe. Seine hellsten Sterne stehen am Himmel in einer Anordnung, die an den Großbuchstaben „W“ erinnert. Das Sternbild Cassiopeia nimmt am Himmel eine Fläche von 598 Quadratgrad ein. In der Liste der 88 Sternbilder hat es die 25. Position. Mehr dazu gibt’s hier zu sehen: