Kunst ist hier Programm

Das Hauptaugenmerk bei der Einrichtung des Hotels legten die Innenarchitekten auf Licht und Stimmung. „Wir haben uns nicht an modernem oder industriellem Design orientiert“, so das Hongkonger Design-Büro. „Stattdessen hat sich das Team vom lokalen kulturellen Kontext und seinen archaischen Ausdrucksformen inspirieren lassen, um den Raum in die Natur zur integrieren.“