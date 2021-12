Kulturbau mit Schwung

Das jüngst fertiggestellte Ausstellungszentrum „Grognon“ bringt interessanten Schwung in die Welt moderner Kulturbauten. Und dies nicht nur, weil der von 3XN designte Komplex im belgischen Namur elegant geschwungene Formen aufweist. Ebensolche prägen schließlich auch andere Entwürfe des innovativen Architekten-Teams. Man denke nur an sein Naturkundemuseum in Shenzhen. Wobei: Die kreativen Dänen haben offenbar überhaupt ein Faible für extravagante Wellenlinien, wie sich am Sydney Fishmarket oder dem vielfach preisgekrönten „Olympic House“ in Lausanne zeigt.

Vielseitiges Verbindungsstück

Wie die genannten Projekte, glänzt auch 3XNs „Grognon“ wieder durch neue, spezielle Extras, die das Bauwerk zum Highlight machen. Für sein Umfeld ebenso, wie für Besucher. Denn die Architekten haben Geschichte, Zeitgeist und auch Zukunft mitgedacht – und den Neubau zu einem spannenden Verbindungsstück vieler „Welten“ gemacht.