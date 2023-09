Kultur und Grün statt Öl-Raffinerie

„Als Planet wissen wir, dass wir in großem Stil vom Öl wegkommen müssen“, betont MVRDV-Gründungspartner Winy Maas. Dies werfe allerdings die Frage auf, was mit all der geschaffenen Infrastruktur geschehen soll: „Es ist zugleich verlockend, mit der Geschichte zu brechen, und romantisch, sich eine Zukunft vorzustellen, in der wir auf den Ruinen der Vergangenheit aufbauen. Bei diesem Projekt tun wir beides.“

Herzstück Museum

Als Herzstück des neuen Hangzhou Oil Refinery Factory Parks setzt MVRDV’s Entwurf das Art and Sci-tech Centre: Ein Museum, dessen zylindrische Form wie die stark vergrößerte Version der Silos wirkt, die früher auf dem Gelände standen.

Außen schlicht, innen komplex

Das Innenleben des äußerlich derart simpel anmutenden Neubaus ist allerdings deutlich komplexer angelegt: In einer teilweise unterirdischen, kreisrunden Ausstellungshalle stapeln sich lange, rechteckige Boxen, die Künstlerateliers, Büros und Geschäftsräume beherbergen. Die Oberseiten der Boxen bilden eine Reihe von Terrassen, die durch Treppen und Brücken miteinander verbunden sind. Sie sind dazu gedacht, diesen öffentlichen Bereich innerhalb des Museums zu beleben und Raum für Performances, groß angelegte Installationen oder Veranstaltungen zu bieten.