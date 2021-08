Kostenfreie Alternative am Milliardenmarkt

Denkt man an die Schweiz, denkt man an Schokolade („Wer hat’s erfunden?“), Uhren, Roger Federer, das Bankgeheimnis und die dauernde Neutralität. Geben Sie es ruhig zu: Ja, genau in dieser Reihenfolge. Das Prinzip der Neutralität und Unabhängigkeit macht sich nun der Schweizer Cloud-Anbieter Infomaniak zunutze, um mit kMeet eine unabhängige Videokonferenz-Alternative zu Microsoft Teams, Zoom und Skype ins Rennen um einen hart umkämpften Markt zu schicken.

300 Millionen Teilnehmer

Das Angebot an Videokonferenzen-Tools ist mittlerweile recht vielfältig – und mit seinen potenziellen Vor- und Nachteilen durchaus unübersichtlich geworden. Dennoch hat sich in den vergangenen 18 Monaten ein massenkompatibler Favorit herauskristallisiert: Zoom gilt in 44 Ländern als beliebtestes Programm für virtuelle Meetings, darunter finden sich die USA und Kanada, Australien, Großbritannien, der skandinavische und der deutschsprachige Raum. Im April 2020, also am Höhepunkt der ersten Lockdown-Welle, verkündete Zoom die stolze Summe von täglich 300 Millionen Teilnehmern an Videokonferenzen. In Zeiten vor Corona waren es noch zehn Millionen gewesen – pro Monat.