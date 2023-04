Kosmische Erholung in der Wüste

Während das neue El Cosmico erst 2024 eröffnet werden wird, präsentieren seine Planer gemeinsam mit demLong Center for the Performing Artsin Austin schon einen Vorgeschmack: Denersten 3D-gedruckten Performance-Pavillon, der Parallelen zu den architektonischen Designthemen der Anlage aufweist. Der Entwurf dazu kombiniert und erweitert Aspekte wie kosmische Organisationen, perfekte Geometrien und organische Formen. Und zwar als Gesamtkunstwerk. In einem einzigen, skulpturalen Stück, das als Wahrzeichen und Treffpunkt für Kultur, Gemeinschaft und die Stadt dient.

3D-gedruckter Pavillon als Tor zur Kunst

„Austin wird Zeuge, wie mit dem ersten und einzigen 3D-gedruckten Performance-Pavillon der Welt Geschichte geschrieben wird“, lobtCory Baker, CEO des Long Center for the Performing Arts. Das Bauwerk werde „unvergleichlichen Zugang zur Kunst ermöglichen“.

Wer sich indes vor dessen Eröffnung einen Platz im Spa-Resort El Cosmico sichern möchte, kann schon ab Sommer 2023 auf elcosmicohomes.com eines der hübschen Häuser reservieren. Im durch ICONs 3D-Technologie realisierten Traumprojekt von „Queen of Cool“Liz Lambert, das kosmische Erlebnisse verspricht.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: ICON