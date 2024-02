Kluger Neubau für brillante Köpfe

So honorig es ist, regelmäßig als eine der besten Universitäten der USA gepriesen zu werden: Um Top-Rankings zu halten, gilt es, stets am Puls der Zeit zu bleiben. Mit diesem Ziel vor Augen ließ die Rice University in Houston, Texas, ein hochmodernes Gebäude planen, das ihr Renommee unterstreicht: Das jüngst eröffnete Ralph S. O'Connor Building for Engineering and Science soll die besten Wissenschaftler und Ingenieure des Landes auf den historischen Campus locken. Und der vom Büro Skidmore, Owings & Merrill (SOM) designte Neubau verspricht brillanten Köpfen tatsächlich beste Arbeitsbedingungen.