Luxus-Ziel

Ein Hoffnungsträger dafür, Saudi-Arabien als Tourismusziel für potente Reisende zu präsentieren, trägt für ein Land am Roten Meer den nicht ganz so innovativen Namen Red Sea. Das Megaprojekt in der Provinz Tabuk im Nordwesten des Landes soll auf 28.000 Quadratkilometern Fläche mit jeder Menge Luxus und hochmoderner Infrastruktur bis zu einer Million Tourist:innen jährlich anlocken; die Fertigstellung ist 2030 geplant. 50 Hotels mit insgesamt 8.000 Zimmern werden dann auf 22 Inseln und sechs Standorten im Landesinneren zur Verfügung stehen.

Das Herzstück des Projekts ist der Red Sea International Airport, entworfen von niemand Geringerem als Foster + Partners. Klotzen statt kleckern lautet hier die Devise; Geld spielt offenbar keinerlei Rolle. Red Sea Global, ein Unternehmen des saudischen Staatsfond Public Investment Fund, wurde 2017 gegründet, um das Red-Sea-Projekt – nicht zu verwechseln mit dem Umweltschutz-Projekt gleichen Namens – umzusetzen (siehe dazu auch: "Grünes Wunder im Roten Meer")