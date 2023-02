Klimafreundliche Aussicht inklusive

In Schwedens hohem Norden, wo der kürzeste Tag nur 3 Stunden und 45 Minuten dauert, hat sich ein neues, kosmopolitisches Zentrum etabliert. War die Gegend um die Stadt Skellefteå bis zur Jahrtausendwende noch von massiver Abwanderung geprägt, steigt die Einwohnerzahl heute wieder an. So sehr, dass die Stadtverwaltung ein eigenes Zuwanderungsservice für Newcomer eingerichtet hat. Jeder Neuankömmling wird bei der Wohnungssuche und bürokratischen Angelegenheiten unterstützt und erhält eine Welcome Box mit Infos zur Region und kleinen Geschenken. Aber was hat die einstige Bergbaustadt plötzlich so populär gemacht? Die Antwort ist eine wirtschaftliche, stadtplanerische und architektonische Erfolgsgeschichte.