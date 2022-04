Klima-Talk mit Jane Goodall

Wie wir alle wissen, wird Wohnraum benötigt und die Städte werden immer dichter. Wie kann man zu Umweltschutz und Erhaltung der Artenvielfalt beitragen, aber trotzdem Wohnraum schaffen, der auch für sozial weniger gut gestellte Menschen erschwinglich ist?

Jane Goodall: Wir müssen in die Höhe bauen! Aktuell gibt es hier bekanntlich einige erstaunliche Projekte. Die sind ziemlich teuer, bieten aber die Möglichkeit der Begrünung. Allerorts entstehen lebendige grüne Wände. Und so kann man sich eine Stadt mit vielen sehr hohen, aber grünen Gebäuden vorstellen. Fast so, als würde man auf einen Wald mit emporwachsenden Ranken blicken.

Und natürlich holt all das Grün die Natur in die Stadt. Es ist erwiesen, dass sich der Aufenthalt in der Natur positiv auf unsere geistige und körperliche Gesundheit auswirkt. Deshalb hat auch das Pflanzen von Bäumen in der Stadt stark an Bedeutung gewonnen.