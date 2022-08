Klare Form, klarer Zweck

Der Blick fällt durch die großen Fenster auf die spiegelglatte Oberfläche des Sees. Es ist nahezu windstill. Man hört Insekten summen, in der Ferne ruft ein Reiher, ein Schwanenpaar schickt sich an, abzuheben, um loszufliegen. Die Luft ist klar am frühen Morgen, der würzige Duft von Tannen, Fichten, Laub, Moos und Wiese dringt in die Nase.

Welch eine Idylle. Und welches Glück, einige Tage – oder gar Wochen – an so einem Ort in einer der Waldhütten verbringen zu können, die alles Nötige bieten, und sich mit schlichtem Design auf das Wesentliche konzentrieren: in einer Cabin x Woods beispielsweise.