KCAP baut aufs Fashion House

Für KCAP ist die Verdichtung des Modeviertels aktuell nicht das einzige spektakuläre Stadterneuerungsprojekt. Das niederländische Architektenteam macht derzeit auch mit dem Masterplan„Fellenoord / Internationale Knoop XL“ fürs Eindhovener Bahnhofsviertel und einer zukunftsorientierten Wohnsiedlung in Singapur von sich reden. Ebenso, wie mit den spannenden Plänen für „New Istropolis“ in Bratislava: Dort entsteht auf rund97.000 Quadratmetern Fläche ein innovatives, autofreies Mixed-Use-Quartier, das das ViertelTrnavské Mýto in einen neuen Hotspot für Kunst und Kultur verwandeln soll.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: KCAP