Kaffee von Wolke sieben

Egal ob „Wolken, Kissen, Ballons oder Raumschiffe – wir vermeiden es, das Dach mit irgendwelchen Bildern zu assoziieren,“ sagen die Planer. Auf diese Weise würden sie die Menschen ermutigen, ihre eigenen spontanen Verbindungen zum Raum zu generieren. „So wie Kaffee die Müdigkeit vertreibt, sollen diese Stores den Menschen helfen, ein wenig abzuschalten“, so die Architekten weiter.

Woher kommt bloß die Wolkenform?

Überraschend dann aber doch die Herleitung der offenbar total ungewollten Wolkenform:

Neben anderen Möglichkeiten würden die vielleicht entstehenden Wolkenbilder einen Diskurs mit dem Markennamen „Birdie“ im Markennamen schaffen, heißt es. Nach dem Motto: Vögel über unseren Köpfen! Außerdem würde diese Imagination auch auf das Internetzeitalter anspielen, steht in der Projektbeschreibung geschrieben. Weil wir heute möglichst alle Daten in einer Wolke aus Zahlen speichern. In einer – Cloud.