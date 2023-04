Ipai, ein Hotspot für KI-Innovation

Ein neuartiger Campus in Heilbronn soll die Entwicklung von KI-Technologie vorantreiben: Das Stadtquartier Ipai (Innovation Park Artificial Intelligence), das Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit in einem lebenswert-nachhaltigen Ökosystem zusammenführt.

Noch ist am Standort in Heilbronn nichts vom spannenden Projekt zu spüren, das zum europaweit einzigartigen Hotspot für KI-Innovationen geraten soll. Eigentlich schade. Schließlich ist das Thema „künstliche Intelligenz“ gerade jetzt – befeuert durch die Diskussionen um ChatGPT – in aller Munde. Allerdings: Mit dem Finale des Architektur-Wettbewerbs für den kurz Ipai genannten „Innovation Park Artificial Intelligence“ wurde jüngst ein weiterer Schrittgesetzt: Der Masterplan des niederländischen Büros MVRDV machte das Rennen.

Stadtquartier als Forschung-Turbo

Die Vorarbeiten fürs 23 Hektar umfassende Gesamtvorhaben gehen somit in die nächste Phase.Was ab 2024 auf dem Heilbronner Areal Steinäcker gebaut wird, ist dazu gedacht,die Entwicklung künstlicher Intelligenz voranzutreiben. Und zwar quasi mit vereinten Kräften, in einem Stadtquartier, das fruchtbare Kooperation in lebenswertem Umfeld fördert.

Nachhaltig, grün & lebenswert

Von MVRDV grün und nachhaltig designt, wird Ipai ein Mixed-Use Projekt besonderer Art.Unternehmenscampus, Labore, Start-up- und Kommunikationszentren, Wohnungen, Lokale, Geschäfte, Kindergarten, Freizeit- und Erholungsangebote: All dies und mehr steht auf dem Plan.