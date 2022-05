Inspiration für die Badehütte

Also ab ins Wasser! Auf jeden Fall ans Wasser. Das macht in dem von Handegård Arkitektur entworfenen Badehus an der Strandpromenade in Hankøsundet, Østfold, noch mehr Freude. Wer möchte nicht gern zum Plätschern des Wassers einschlafen und morgens mit den Geräuschen der Möwen aufstehen. Und in der Strandliege dösen oder sich im Inneren der Hütte – bei kühleren Temperaturen – am Holzofen wärmen, das Knistern des Feuers im Ohr, den Duft nach viel Holz in der Nase.

Das gibt einem fast schon eine Art Hausboot-Feeling. Auch das ist ein romantischer Traum vieler, den man sich sogar in Österreich erfüllen kann – wie man am Beispiel von Sascha Haas sieht. Er funktioniert mit seiner Firma Techmetall Mikrohäuser zu Hausbooten um.

Moderne Badehütte mit traditionellem Flair

Aber zurück zu Hankøsundet: Schon von weitem erspäht man das leuchtendrote Häuschen. Es sieht wie eines der traditionellen norwegischen kleinen Bootshäuser aus, die häufig über rot gestrichene Holzwände verfügen.