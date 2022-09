Innovativer Masterplan für Innovations-Cluster

Wie kann ein Masterplan für Innovationsindustrie an sich innovativ sein? Anders als die meisten Stadtplanungen wollte sich OMA beim Entwurf für die Chengdu Future City nicht von Straßennetzen oder der Maximierung der Bruttogeschoßfläche etwas aufzwingen lassen.

Die Linpan-Siedlungen, traditionelle, ländliche Gemeinden in der Chengdu-Ebene in West-China, dienten dem renommierten niederländischen Architekturbüro Office for Metropolitan Architecture als Vorlage für die Chengdu Future City. Die auf die alte Shu-Zivilisation zurückgehende Lebensform zeichnete sich durch kleinbäuerliche Landwirtschaft, rechteckige Felder und der Integration der Landschaft, Vegetation und der Dujiangyan-Bewässerungssysteme aus.