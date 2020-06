In Tokaj macht ein Weingut Augen

Die neue Anlage des Weinguts Sauska in Tokaj wird Genießer staunen lassen. Denn was das ungarische Studio BORD dort für die bekannte Winzerfamilie realisiert, macht nicht nur Betrachtern große Augen.

Dass Wein nicht mehr allein aus rustikalen Kellergassen kommt ist bekannt. Schließlich setzen viele Winzer inzwischen auf moderne Technik. Und mancher lässt seine Produktionsstätte von kreativen Architekten in eine Besucher-Attraktion verwandeln. Man denke etwa an Architekt Mario Bottas Bau für „Petra“ in Italien und Frank Gehrys futuristisches Werk für Marqués de Riscal in Spanien.Oder an Andreas Burghardts famosen „Würfel“ fürs niederösterreichische Top-Weingut Loimer. Was jetzt im ungarischen Tokaj entsteht, ist nicht minder spektakulär. Denn das Budapester Studio BORD setzt dort für Sauska zwei veritable Riesen-Augen in die UNESCO-Weltkulturerbe-Region.

Ein Winzerhaus als Attraktion

Aus der Vogelperspektive betrachtet, erinnert der Neubau an gigantische Linsen, die gen Himmel blicken. Das neue Gebäude des Weinguts thront auf einem sanften Hügel inmitten endloser Rebenreihen.

Mit einem traditionellen Winzerhaus hat die hochmoderne Produktionsanlage nichts gemein. Die Bauarbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Und schon 2021 werden wein-affine Gäste hier vermutlich Augen machen.