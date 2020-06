In Stein gemeißelt

Diese Geschichte hat sich zwar garantiert schon so oder so ähnlich in Griechenland und vielleicht auch auf Santorin abgespielt – in diesem Fall ist sie jedoch erfunden. Und zwar von den Kreativen des Studios Kapsimalis Architects. Ihnen dient eben diese fiktive Episode als Grundstein für das Ideekonstrukt eines ganz außergewöhnlichen Wohnhauses: Sie möchten zwei zusammengehörige Wohneinheiten in das Vulkangestein der griechischen Urlaubsinsel Santorin hauen.

Vor dem Felsrutsch

Aber spulen wir die Zeit kurz zurück. An die Tage vor dem Felsrutsch-Märchen, als ein Auftraggeber den Kapsimalis-Architekten ein Grundstück über der Küste zeigte. Inmitten von vulkanischem Geröll, sonnenerprobter Pflanzen und mit einem sagenhafter Blick auf das Ägäische Meer gesegnet, präsentierte sich das bis dato unbebaute Areal. Hier sollten zwei aneinander angrenzende Häuser errichtet werden, lautete der bald erteilte Auftrag.