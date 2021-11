In die Zeit hineingefallene Würfel

Rubik Würfel mit gamifizierter Fassade

Beim UniFun Gewerbe- und Einzelhandelskomplex in Chengdu Shi in China haben die Architekten des Büros CLOU gleich das gesamte Gebäude und die gesamte Fassade in den Gamification-Gedanken einbezogen. Tagsüber fällt das UniFun Tianfu Chengdu Gebäude, wie es mit vollem Namen heißt, kaum auf. Abgesehen davon, dass es sich in der Ästhetik des Rubik Würfels präsentiert und damit längst vergangene Spiel- und Wettbewerbs-Assoziationen weckt.