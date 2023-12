In Amsterdams Subtropen

Java-eiland in Amsterdams östlichem Hafengebiet ist nicht zufällig nach der vulkanreichen Insel im Indischen Ozean benannt. Von hier legten bis Mitte des 20. Jahrhunderts die großen Dampfer der historischen Seeverbindung nach Indonesien ab. Für viele Menschen war die Spitze der Insel Java der erste oder letzte Blick auf die Hauptstadt der Niederlande. Genau an diesem Kai steht heute das Hotel Jakarta, das nicht nur in seinem Namen eine Referenz an die historische Handelsroute trägt. Die Ost- und Nordfassade des Gebäudes sind mit eloxierten Aluminiumpaneelen verkleidet, in deren Perforationsmustern sich antike Schiffsillustrationen aus Amsterdams Goldenem Zeitalter erkennen lassen.