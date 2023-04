Im Wisdome steckt Wissen

Die Baumaterialien für den Wisdome waren in der Wettbewerbsausschreibung festgelegt. Das LVL stammt aus dem finnischen Werk von Stora Enso in Varkaus und wurde von Blumer Lehmann in der Schweiz weiterverarbeitet. Die Kuppel im Inneren hat einen Durchmesser von 22 Meter und beherbergt ein 3D-Kino für 360-Grad-Projektionen und rund 100 Sitzplätzen. Sie besteht aus 277 dreieckigen Brettsperrholzelementen, die in Stora Ensos schwedischem Werk in Gruvön vorgefertigt wurden.