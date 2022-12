Im Tal der Schlange

Rausgekommen ist in diesem Fall eine überdimensionale Schlange, die sich in der Tiefebene windet. Und dabei ganz nebenbei eine achtspurige Autobahn quasi verschlingt. Diese führt unter dem gigantischen Bau hindurch. Die Architekten erklären das in Architektensprache so: „Das Jinghe New City Culture & Art Centre ist ein Echo der gewundenen Täler, die der Jinghe-Fluss durch die Berge und Landschaften der Provinz Shaanxi gegraben hat.“

Komplexer Standort

Fazit jedenfalls ist: Die Jury des für den Bau initiierten Wettbewerbs befand das Konzept als das beste aller eingereichten. Es würde nicht nur optisch alle Anforderungen erfüllen, sondern auch in seiner Nutzbarkeit, so der Tenor. Das bedeutet im Klartext, die Architekten haben den durchaus komplexen Standort des zukünftigen Jinghe New City Culture & Art Centre richtig verstanden und weitergedacht.