Im Kreis vereint

Die Finnen haben die Sauna erfunden, heißt es. Auch wenn das nicht ganz korrekt ist, denn Schwitzhütten entwickelten sich in vielen Kulturen auf der ganzen Welt, so lässt sich die zentrale Bedeutung des heißen Luftbades in Finnland nicht zuletzt an der Saunadichte ablesen. Auf fünfeinhalb Millionen Einwohner kommen rund drei Millionen Saunen, das sind mehr, als es Autozulassungen gibt. Dabei ist das Schwitzen nicht nur eine rein private Angelegenheit. Statt in den Konferenzraum oder zum Abendessen zu laden, setzen die Finnen bei ihren Geschäftspartnern gerne auf nackte Diplomatie mit Kräuteraufguss.