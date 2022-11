Im Kreis gedacht

Wir leben in einer Welt, in der alles benannt sein will. Menschen nach ihrem Status – Stichwort Titel. Gegenstände nach ihrem Nutzen. Und Bauten nach ihrem jeweiligen Einsatzbereich. So ist ein Bürogebäude klar definiert. Ein Einfamilienhaus auch. Und natürlich will ein Gebäude, auf dem Hotel draufsteht, Gäste empfangen.

Not A Hotel oder doch ein Hotel?

Geht es aber nach einem japanischen Hotel-Betreiber, so kann man eben diese Art der Definition bewusst in Frage stellen, um damit wiederum auf sich aufmerksam zu machen. Also heißen die schicken Gästehäuser seiner Unternehmen – Not A Hotel. Sind aber in Wahrheit echte Luxushütten für gut betuchte Gäste.