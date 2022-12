Im grünen Tal von Shanghai

Chinas Städte wachsen im Rekordtempo. Im Gegensatz zur Stadtplanung der Vergangenheit zeigen die jüngsten Entwicklungsprojekte, wie ernst man es mit dem Vorhaben meint, die Städte grüner und nachhaltiger zu machen. Laut einer Studie des Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) investiert China so viel Geld wie kein anders Land in erneuerbare Energien und steigt damit zum Weltmarktführer auf. Fortschrittliche Projekte wie die Forest City nahe der Stadt Liuzhou oder der Vertical Forest City Complex in Huanggang – beide vom Mastermind der Stadtbewaldung Stefano Boeri – lassen China international zum Vorreiter einer zukunftstauglichen Stadtplanung werden.