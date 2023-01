Im Glashaus der Superlative

Spannend aber ist, dass sich die halbrunde Konstruktion im Inneren des Gebäudes nicht fortsetzen soll. Vielmehr sind die darunter angesiedelten Büroflächen, Lehrzimmer und Labore gänzlich umgekehrt als senkrechte Objekte im Objekt konzipiert.

Türme unter einer Kuppel

„Die wichtigsten Programme des Gebäudes – Klassenzimmer, Büros, Versuchs- und Computerlabore – sind für größtmögliche Effizienz und Nutzbarkeit übereinander angeordnet und in Türmen organisiert“, präzisieren OMA in ihrer Projektbeschreibung. „Die Türme definieren zudem horizontale Grundrisse mit gemischten Programmkonfigurationen, um die Interaktion zwischen den verschiedenen und multidisziplinären Nutzern des Gebäudes zu fördern“, so das Büro weiter.

Kollisionszonen im positiven Sinne

Das heißt im Klartext: Die einzelnen Bereiche sind so organisiert, dass sie einerseits für sich selbst funktionieren, aber gleichzeitig auch ausreichend Schnittflächen haben, um Austausch zu forcieren. Shohei Shigematsu, Partner von OMA New York beschreibt dies in Architekten-Deutsch so: „Die Programme sind so organisiert, dass sie die Effizienz und das Konvergenzpotenzial maximieren, und sich die verschiedenen Grundrisse um eine zentrale Kollisionszone herum anordnen.“