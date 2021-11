Im Einklang mit dem Kosmos

Aber fangen wir bei den Grundlagen an. Bei der Struktur. Die Architekten von S-AR entschieden sich dazu, das Objekt in drei unterschiedliche Bereiche zu clustern. Diese sollen im Zusammenspiel ein Haus ergeben, das sowohl wohnlich, ressourcenschonend aber eben auch schön anzusehen ist. Dabei definierte man vorab, welche Räumlichkeiten für das Wohnen in dieser warmen Region unseres Planeten so relevant sind, dass sie von festen Mauern umgeben sein sollten.

Quadrat der Wohnlichkeit

„Dadurch musste nur für einen wirklich reduzierten Bereich viel Baumaterial aufgewendet werden“, so die Planer. Konkret bedeutet dies, dass bloß Schlafzimmer, Küche, Essbereich und Badezimmer in einem massiven quadratischen Kokon aus Beton erfasst wurden. Das jedoch keineswegs indem einzelne Räume geschaffen wurden. Vielmehr teilte man das Quadrat in Nischen, die jeweils unterschiedlich genutzt werden.