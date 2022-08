Ideen am laufenden Band

Am Heilbronner Neckarufer wurde in den letzten Jahren ein Stück Automobil-zentrierte Stadtplanung wieder rückgängig gemacht. Die Bundesstraße entlang des Flusses hat man ausradiert und den Verkehr umgeleitet. Stattdessen erstreckt sich hier nun eine terrassierte Uferlandschaft mit Schatten spendenden Bäumen und langgezogenen Sandsteinstufen zum Wasser hin. Im neuen Neckaruferpark treten Mensch und Fluss wieder in Kontakt.

Bei den Erdarbeiten entdeckte man zufällig die Ufermauer des alten Winterhafens. Die Bauherrschaft entschied sich dazu, die teilweise noch gut erhaltenen Sandsteine aufzubereiten und für die Parkanlage wiederzuverwenden. So wurden etwa 200 der ursprünglich aus der Region stammenden Sandsteine wieder zu Ufersteinen. Mit der richtigen Einstellung und einer zündenden Idee lässt sich das Kreislauf-Prinzip Cradle-to-Cradle also auch in der Landschaftsarchitektur umsetzen.