„Ich würde uns als Finanzpsychopathen bezeichnen..."

Haben EU-Taxonomie und ESG bei der Kaufentscheidung eine Rolle gespielt?

Záruba: In der Tschechischen Republik ist das noch kein Thema. Ich gehe aber davon aus, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren darauf angesprochen werden. Im Moment denken wir nur in wirtschaftlichen Kategorien. Die Anschaffungskosten für dieses Projekt ergeben für uns Sinn, und in Verbindung mit den Energieeinsparungen im Betrieb rechnet es sich einfach. Eine grüne Philosophie steckt bei uns nicht dahinter.

Interview: Karl Abentheuer

Lesen Sie weiter im UBM Magazin, der Plattform für Immobilienwirtschaft, Stadtplanung und Design.