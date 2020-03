Ich bin dann mal weg!

Kreativ-Cluster

Ursprünglich befanden sich am Standort Nieuwelaan 72 in Delft die ehemaligen Labors der Technischen Universität. cepezed hat den Komplex 2012 erworben. Und verwandelte das Areal in einen Kreativ-Cluster, ein Co-Working Space für verschiedenste Unternehmen aus der Kreativbranche. Auch ihr eigenes Büro ist jetzt dort untergebracht. Das einzige nicht historische Gebäude auf dem Gelände befand sich in einem miserablen Zustand. Dort steht nun das rückbaubare Gebäude Building D(emountable).

Das Building D(emountable) ist eine Eigenkreation von depezed. Es ist für wissensbasierte Kreativunternehmen gedacht und bietet nun Arbeitsraum für den App- und Website-Entwickler 9to5-Software sowie den Spieleentwickler Triumph Studios.