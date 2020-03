Paradies mit Nachhaltigkeit

Wo liegt eigentlich Nha Trang? Die Koordinaten lauten 12°15′N, 109°12′O. Die Küstenstadt in der Provinz Khánh Hòa in Vietnam liegt an der Mündung des Song Cai beim südchinesischen Meer, etwa 447 Kilometer nordöstlich von Saigon. Sie gilt als Tourismushochburg Vietnams. Und sie war schon zur Zeit der französischen Kolonialherrschaft beliebt – so beliebt, dass man ihr den Beinamen „ Nizza des Ostens” gab.

Ngoc Thao wird zur Öko-Tourismus-Insel

Wer noch nie dort war, hat bald einen weiteren Grund hinzufliegen – abgesehen vom tropischen Klima mit einer Durchschnittstemperatur von 27° Celsius. In der Planungsphase ist der Ausbau der Insel Ngoc Thao zu Tourismus-Destination, bei der die Umwelt und die lokale Bevölkerung miteinbezogen werden und profitieren sollen.

Endausbau bis 2026

„Es wird als nachhaltiges Development in vier Phasen entwickelt”, erklärt Nicole Franken, Dipl. Designerin und Gesellschafterin der Franken Architekten GmbH. Das Projekt sei in vielerlei Hinsicht nachhaltig, „es erhält weitestgehend die bestehenden sozialen Strukturen auf der Halbinsel des Projektentwicklungsgebietes”. Auch die Vegetation mit vielen großen Palmenhainen bleibe erhalten, eine Kläranlage sowie eine Photovoltaikanlage zur Energieversorgung werden gebaut. „Die Fassadenmaterialien bestehen aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Bambus”.