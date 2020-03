Ein schwimmendes Büro aus Holz

Das GCA agiert als Vermittler von Lösungen, indem es Regierungen, private Unternehmen, Zivilgesellschaft und Wissensinstitutionen zusammenführt.

Kein Wunder also, dass sein CEO Prof. Dr. Patrick Verkooijen feststellt: „Ich bin glücklich, dass das GCA in ein Gebäude ziehen wird, das Pionierarbeit in Sachen klima-resistenten Büro-Designs demonstriert. Und ich hoffe, dass es andere dazu inspiriert, ihre Infrastruktur auf Zukunftstauglichkeit zu prüfen“. Es mache nicht nur wirtschaftlich gesehen Sinn, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, ehe die Katastrophe eintritt: „Es kann uns auch helfen, die Folgen des Klimawandels zu mildern“.

Schwimmendes Büro als Zukunftshoffnung

Ob das schwimmende Büro in Rotterdam tatsächlich im Rahmen des Internationalen „Adaption“-Gipfels im kommenden Herbst eingeweiht werden kann, bleibt abzuwarten. Ein zukunftsweisendes Projekt ist es in jedem Fall. Denn, so Verkooijen: „Der Klimawandel, extreme Wetterverhältnisse und steigende Meeresspiegel stellen Architekten vor neue Herausforderungen“. Und FOR ist ein Modell, das mehrere Lösungsansätze unter einem Dach vereint.

Text: Elisabeth Schneyder

Bilder: Powerhouse Company, Plomp, Atchain

