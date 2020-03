Wenn Kinderträume wahr werden

Um eine neue Form des langsamen Tourismus zu ermöglichen, will der italienische Architekt Peter Pichler in West Virginia ganz besondere Baumhäuser wachsen lassen.

Die Gegend rund um den „Dawson Lake“ in West Virginia gilt als nahezu unberührt. Unberührte Wälder und Wiesen. Bäche mit kristallklarem Wasser, die den idyllischen See speisen. Ein Öko-System wie aus dem Naturlehrbuch und kaum Menschen, die es zerstören könnten. Deshalb sagen die wenigen, die hier nahezu in der Enklave leben, „es sei die wildeste und gleichzeitig wunderbarste Landschaft“ West-Virginias.

Balanceakt zwischen Bäumen & Bauten

Eben in diesem Naturjuwel soll nun der Startschuss für ein ambitioniertes und durchaus heikles Projekt erfolgen: Der Bundesstaat möchte 100 Hektar rund um den See in ein „lebendiges Labor“ verwandeln. Das bedeutet, hier sollen Gebäude, ein Konferenz- und Veranstaltungszentrum, ein Lebensmittel- und Landwirtschaftszentrum, Gesundheits- und Wellnessangebote, Workshops für nachhaltige Bildung und ein umfangreiches Programm für visuelle und darstellende Kunst so errichtet werden, dass Umwelt und Ökosystem so gut wie nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.

Erklärtes Ziel ist es, hier einen Masterplan zu realisieren, der genau so wie die „Smart Forest City Cancun“ für das Thema "Nachhaltiges Bauen" international beispielgebend sein soll.