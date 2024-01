Hommage auf Mr. Wonderful World

Messing findet sich allerdings nicht nur als in die Glasfassade eingebetteter „Effekt-Verstärker“. Denn Caples Jefferson Architects behielten Gegenstände und Farben, die in Louis Armstrongs Leben eine Rolle spielten, beim Designprozess allzeit im Auge: Das Messing seiner Instrumente schimmert nun auch an der Unterseite des wellenförmigen Vordachs und in den Inschriften auf den beiden Innensäulen.

Live-Zauberort Louis Armstrong Center

Das Louis Armstrong Center erinnert sowohl an den rauen Jazz als auch an die Liebe zur Lyrik, die fürs Schaffen des Künstlers so wichtig waren. Licht, Zirkulation und Reflexionen bestimmten die Innenarchitektur des Neubaus. Tageslicht flutet die Ausstellungs- und Forschungsräume. Und im Jazz Room kann man die unvergängliche Zauberkraft von Armstrongs Lebenswerk „in echt“ erleben. Denn hier laden Live-Musiker zu Proben und Auftritten, um Armstrongs Musik lebendig zu halten.