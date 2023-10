Holzsilo mit Meerblick

Der Strand von Matanzas in Zentralchile ist bekannt für seinen grauen Sand und das windige Klima, was ihn zu einem ganzjährigen Anziehungspunkt für Wind- und Kitesurfer, für Bodyboarder- und Stand-Up-Paddler macht. Zudem gilt das Gebiet als besonders artenreich. Matanzas‘ Bedeutung als touristische Destination wächst daher stetig, dementsprechend ausgebaut wird die dortige Infrastruktur. Und dadurch steigt auch das Interesse der Einheimischen an der Gegend.

Vier Familien ließen sich hier an der Pazifikküste von Iván Bravo Arquitectos, einem Architekturbüro aus Santiago de Chile, die Casa El Gauchal errichten, ein Wochenend- beziehungsweise Strandhaus. Vier Familien … das bedeutet jede Menge unterschiedlicher Wünsche – und ebendiesen Ansprüchen versuchte man bei Iván Bravo gerecht zu werden. Das Ergebnis: Ein durch und durch ungewöhnliches Gebäude, das weithin sichtbar aufragt – und dessen eigentlich Nutzung für Unwissende wohl erst auf den zweiten Blick erkennbar wird.